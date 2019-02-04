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Polisten kaçarken kaza yaptılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan araçtaki 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan araçtaki 5 kişi kıskıvrak yakalandı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, içinde 5 kişinin olduğu 41 ABL 290 plakalı otomobili durdurmak istedi. Şahıslar ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca polis aracı takibe aldı. Polis ekiplerine yakalanmamak için tehlikeli bir şekilde ilerleyen şahıslar, polise zor anlar yaşattı. Yaşanan kovalamacada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kaldırıma çıktı. Kaza yaptıkları araçtan inen şüpheliler koşmaya başladı. Ekipler tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 adet bıçak ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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