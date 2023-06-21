Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, ağaçlık alanda pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Durhasan Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kütük (54) ile E.D. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.D., pompalı tüfekle İsmail Kütük'e 5 el ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Kütük, olay yerinde yaşamını yitirdi. E.D. ise İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Olay yerine gelen ekipler, Kütük'ü kanlar içinde buldu. İsmail Kütük'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. E.D.'nin ise jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.