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Prefabrik ev alev alev yandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seraların yanında bulunan prefabrik ev alev alev yandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seraların yanında bulunan prefabrik ev alev alev yandı. Yangının seralara sıçramasını itfaiye ekipleri önledi.


Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seraların yanında bulunan prefabrik evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede yanan prefabriğin yanına gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangının seralara sıçraması önlendi. Yangında evde bulunan 4 kedi ve iki köpek ise telef olmaktan kurtarıldı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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