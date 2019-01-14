Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne üst geçit geliyor

Baki Komsuoğlu Caddesi'ne kazandırılacak olan üst geçit projesinin ihalesi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne kazandırılacak olan yaya üst geçit projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklifi 1 milyon 132 bin 230 TL ile en yüksek teklif ise 1 milyon 880 bin 571 TL ile verildi.

Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi üzerindeki TÜRGEV yurdu önüne yapılacak olan üst geçit, çift asansörlü olacak. Üst geçidin uzunluğu 34, genişliği 3, yoldan yüksekliği ise 6.25 metre olacak. Modern üst geçit, bölgeye yaya ulaşımda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldıracak, öğrenciler ve velileri inşaat tamamlandıktan sonra mevsim şartlarından kaynaklanan sorunları yaşamayacak.