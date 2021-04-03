Prof. Dr. Ayşen Ağaçdiken'den önemli korona virüs uyarısı

Dr. Ayşen Ağaçdiken, “Korona virüs kalp kasında hasar oluşturabilir” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs ile ilgili akademisyenlerden görüşeler alarak vatandaşları bilgilendiriyor. Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ağaçdiken, korona virüsün kalbe etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Korona virüs ile ilgili yaptıkları bilimsel çalışmalarda virüsün kalp kaslarında asar oluşturabildiğini tespit ettiklerini belirten Ağaçdiken, “Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış yaklaşık her 5 kişiden bir tanesinde kalp tutulumunun olduğunu biliyoruz. Aslında en fazla gördüğümüz kalpte bir miktar hasar yapıyor. Bu kliniğe yansıyor, yani şikayet oluşturuyor veya oluşturmuyor. Ama bizim hastanede yatan hastalarda laboratuvar testlerinde saptayabildiğimiz kalpte kalp kasında hasar oluşturabiliyor” dedi.

“Kalp hastalarımız kendinizi koruyun, maske mesafe ve hijyene dikkat”

“Solunum sistemini tutmasıyla birlikte bazı hastalarda kalp hastalıklarına yol açabildiği de gösterilmiş durumda” ifadelerine yer veren Ağaçdiken, “Şimdi Covid-19 ve kalp hastalıkları dediğimiz zaman birkaç noktada ben bunu sizlere iletmek isterim. Birincisi şu; Kalp hastalığı olan bir hastada acaba Covid-19 geliştiğinde kalp hastalarımız bunu daha ağır mı atlatıyorlar? Maalesef evet. Bu sorunun cevabı, özellikle kalp yetersizliği yüksek tansiyon ya da şeker hastalığı olan bireyler Covid-19'u diğer bireylere göre yaklaşık, üç beş kat daha ağır atlıyorlar. Bu yüzden kalp hastalığı olanların bu hastalıktan korunması için ellerinden geleni yapmaları bizim için çok çok önemli. Kalp hastaları Covid-19'a yakalandıkları zaman hem onların tedavisi biraz daha özellik arz ediyor hem de maalesef Covid-19'a bağlı ölüm gibi bir takım komplikasyonları bu hasta grubunda daha fazla görüyoruz. O yüzden lütfen sevgili kalp hastalarımız kendinizi koruyun, maske mesafe ve hijyene dikkat” diye konuştu.

“Covid-19 enfeksiyonu bir takım ritim bozukluklarına da yol açabiliyor”

Hiç kalp hastalığı olmayan ve korona virüse yakalanan kişilerde kalp hastalıkları gelişebileceğini belirten Ağaçdiken, “Bu bazı kişilerde daha az veya hiç şikayet oluşturmuyor ama bazı kişilerde kalp yetersizliğine, kalple kardiyojenik şok dediğimiz kalple ilgili şok tablosuna kadar giden sonuçlara da yol açabiliyor. Onun dışında kalp krizine neden olabiliyor. Kalp damarlarında tıkanıklık olsun veya olmasın kalp krizine neden olabiliyor. Covid-19 enfeksiyonu bir takım ritim bozukluklarına da yol açabiliyor. O yüzden özellikle şimdi dışarıda takip ettiğiniz hastalarda ayaktan takip ettiğimiz hastalarda bu testleri sürekli yapmak mümkün değil ama bu kişiler için de eğer ayaktan takip ediliyorsunuz ve aslında hastalık tedavisi iyi gidiyor ama işte nefesiniz de daralma oluyor. Bu öksürükten bağımsız ya da iyileşme sürecine geçerken kendinizi halsiz hissediyorsunuz geçmeyen şikayetleriniz oluyor ya da çarpıntılarınız oluyorsa o zaman mutlaka kalple ilişkili bir tutulum var mı yok mu bunu araştırmak için bizlere başvurabilirsiniz” şeklinde konuştu.