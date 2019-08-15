İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne yapılan üst geçit tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Prof.

Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne yapılan yaya üst geçidi tamamlandı


İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi'ne inşa edilen yaya üst geçidi inşası sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu tamamlanan modern üst geçit, vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölge halkının güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak üst geçitte asansör cephe kaplaması ve asansör imalatları tamamlandı. Köprü üstü yaya yürüyüş yolunun korkuluk imalatlarının bitirildiği çelik üst geçitte, zemine kaymayan maddeden imal edilen tartan pist uygulaması yapıldı. Üst geçitte toplamda 70 ton çelik kullanıldı. Ayrıca üst geçidin etrafından çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.