İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Prof. Dr. Dursun'un adı Hereke'de yaşatılıyor

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adının Hereke'de yaşatılıyor.


Ayasofya ve kültür varlıklarımız hususunda önemli çalışmalara imza atan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiş ve herkesi yasa boğmuştu. Körfezli olan ve Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi, Hereke'de kültür merkezine verildi. Yeni tabela değişikliğine gidilen Kültür Merkezi'nin iç tefrişatında da değişiklikler yapıldı. Körfez halkına, Hereke bölgesinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren kültür merkezinin salon kısmının duvarları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince boyandı, eski aydınlatmalar yenileriyle değiştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.