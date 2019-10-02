Prof. Dr. Dursun'un ismi Hereke'de yaşatılacak

Ahmet Haluk Dursun'un ismi Hereke Kültür Merkezi'ne verilecek.

Ayasofya ve kültür varlıklarımız hususunda önemli çalışmalara imza atan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiş ve herkesi yasa boğmuştu. Körfezli olan ve Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi, Hereke'de kültür merkezine verilecek.

Oy birliği ile karar alındı

Körfez Belediye'nin ekim ayı meclisinde alınan karar ile Hereke Kültür Merkezi'nin isminin Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Prof. Ahmet Haluk Dursun'un isminin yaşatılacağını belirtti.