Prof. Dr. Hülagü YÖK üyesi oldu

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Prof.
Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla YÖK üyesi oldu.
Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 5 yeni üye seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı ile Resmi Gazetede yayımlandı. 8 yıl boyunca Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla yeni YÖK üyeleri arasında yer aldı.