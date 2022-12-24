İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Prof. Dr. Hülagü YÖK üyesi oldu

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Prof.

Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla YÖK üyesi oldu.


Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 5 yeni üye seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı ile Resmi Gazetede yayımlandı. 8 yıl boyunca Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla yeni YÖK üyeleri arasında yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.