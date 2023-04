Prof. Dr. Mustafa Karataş: "Oruç ibadetine riya karışamazmış"

Gebze'de vatandaşlarla söyleşi programında bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Karataş, "Her ibadete riya karışırmış fakat oruç ibadetine riya karışamazmış. Çünkü oruç tuttuğunu sadece o kişi ve Allah biliyor. Dışarıdan oruçlu mu değil mi biz bilemeyiz. Biz herkesi oruçlu biliyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ailem Kocaeli Buluşmaları adı altında başlattığı söyleşilerde ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş'ı Gebze'de konuk etti. Karataş'ın konuk olduğu sohbet Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Gebze İlçe Müftülüğünden gelen din görevlilerinin ilahi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sohbetiyle devam etti. Ailem Kocaeli Buluşmaları Ramazan Sohbetinde bugün Elveda Ey Şehr-i Ramazan kasidesinin okunduğunu belirten Karataş, "Elhamdülillah hocalarımız elvedayı okudular, burada Ramazan'ın gideceğini anladık inşallah bizden memnun olmuştur. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. 'Biz Ramazan'dan memnunuz. Acaba o da bizden memnun mu? Razı oldu mu? Giderse çok üzülüyoruz. Yine özleyeceğiz' Hoca da 'Belli oluyor, hemen bayram yapıyorsunuz' demiş. Peşinden de inşallah bayram olacak. Oruç tutan kişiler sevabını aldılar. Sağlık açısından tutamayanlar tutmuş gibi sevap aldılar. Oruç tutmaya imkanı olup da tutmayanlar kaybettiler. Büyük bir nimeti kaybettiler. Birkaç açıdan çünkü Allah'ın rızasının son derece yoğun olduğu, rahmetin geniş olduğu, sevabının sınırsız olduğu bir ibadeti kaçırmış oldular, mahrum oldular" dedi.

"Oruç ibadetine riya karışamazmış"

"Her ibadete riya karışırmış fakat oruç ibadetine riya karışamazmış" sözleriyle sohbetine devam eden Karataş, "Çünkü oruç tuttuğunu sadece o kişi ve Allah biliyor. Dışarıdan oruçlu mu değil mi, biz herkesi oruçlu biliyoruz. İnsanlar görmediği zaman yer içer o Allah ile arasında. İşte buna rağmen orucunu bozmuyor zarar vermiyorsa, orucuna Allah-u Teala diyor ki; her ibadetin karşılığını veririm. Ancak orucu farklı bir karşılıkla veririm bire 700.000 bin. İnşallah oruçtan aldığımız sevabın sınırı yok ve Reyyan kapısından yani her türlü şerbetin, içeceğin, suların olduğu bir kapıdan cenabı hak cennette oruç tutanları buyur edecek. O gün belli olacak. Tutanlarla tutmayanlar, oruca ne kadar rağbet edenler, bu güzel bir ibadet, bizi arındırıyor, ruhlarımızı temizliyor. Çünkü biz her gün kirleniyoruz nasıl kirleniyoruz bir söz bizi kirletiyor bir görüntü bizi zihnimizi bulandırıyor. Kalbimiz ve gönlümüz çabucak değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Oruç tutmak için bahane arardı"

Peygamber Efendimizin de orucu çok sevdiğini aktaran Karataş, "O kadar severdi ki oruç tutmak için bir bahane arardı. Sabahleyin eve geldiğinde hiçbir şey hazırlamadık dediklerinde bugün oruca niyet ettim derdi, sabah namazında bir şey yemedi içmedi ise oruca niyet ederdi. Bir bahane arıyor oruç tutabilmek için. Oruç tutanlar sağlıklı olurlar ama Allah-u Teala sağlıklı olamayan sağlığı yerinde olmayanı da oruca mecbur kılmıyor. Önderimiz ve rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa efendimiz bize her konuda örnek. Bütün peygamberlerin örnekliği vardır Kur'an'da kıssalar anlatılır. Tüm peygamberlerin güzel insanların vasıflarını Allah resulü tek başına üzerinde toplamış. O yüzden Ahzap 21. Ayette'de Rabbimiz buyuruyor ki; şüphesiz Allah resulünde ahirete inanan Allah'a kavuşmayı murat eden ve onu çokça analar için en güzel örnek vardır. Güzel bir baba güzel, bir dede, güzel bir eş, güzel bir komşu, güzel bir yönetici, hayırlı bir evlat, vefalı bir dost, çok cesur çok heybetli çok düşünceli çok tefekkür eden diğerkâm, paylaşan aklınıza ne geliyorsa resulullah efendimizde hepsi var. Onun hayatından herkes örneğini alabilir. Biz müminler de ona benzemeliyiz" şeklinde konuştu.

Ramazan Söyleşileri programında çocukları ile katılan aileler için "güvenli çocuk alanı" da yapıldı. Ebeveynler sohbeti dinlerken, çocuklarda okul öncesi öğretmenleri ile boyama yaparak, eğlenceli vakit geçirdi. Söyleşi sonunda Karataş Ramazan ayına özel dualar etti, Gebzelilerin sorularını cevapladı. Program, Karataş'a çiçek takdimi ile son buldu.