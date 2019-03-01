“Profesyonel” Kocaelililerden beğeni topladı

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic'in romanından sahneye taşınan “Profesyonel” adlı oyun, Kocaeli'de izleyicilerinden tam not aldı.

Işıl Kasapoğlu'nun rejisörlüğünü üstlendiği İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan 'Profesyonel' Tiyatro oyunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Yıllardır kapalı gişe oynayan tek perdelik oyun ayakta alkışlandı. İstanbul'da 8 sezondur kapalı gişe oynayan oyunu “Profesyonel”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunun Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki ilk gösterimine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi ve vatandaşlar katıldı.

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic'in romanından sahneye taşınan oyunun kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz gibi önemli isimler yer alıyor. Tek perdelik, 2 saat süren oyun, ilk gösteriminde Kocaelili seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. “Profesyonel” oyun sonunda seyirciler tarafında ayakta alkışlandı. Oyun sonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları, Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, oyunculara çiçek takdim etti.