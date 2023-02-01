Projeler STK'lardan, destek YEDEP'ten

Kocaeli'de sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Yerel Destek Programı (YEDEP) için 15 milyon TL bütçe ayrıldı.

Kocaeli Kent Konseyi'nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırladığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirdiği YEDEP'te bu yılın ilk bilgilendirme toplantıları başladı. Toplumlar arası diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen YEDEP'in ilk toplantısında proje konuları hakkında bilgi verildi. Program çerçevesinde küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere öncelikli alan bulunuyor. Her öncelik alanında alt konuların da belirlendiği programda, öncelik 1'de Doğa, Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal içerme, Gençlik, Aile ve Kadın, Afet Yönetimi adlı 10 konu başlığı yer alıyor. Öncelik 2'de ise Çevre ve İklim Değişikliği, İstihdam, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Afetlerle Mücadele, Aile, Kadın, Gençlik ve Engelli Çalışmaları 5 konu başlığı bulunuyor. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının hazırlanacak projelerin bu konu başlıkları ile ilgili olması bekleniyor.

15 milyon TL kaynak ayrıldı

Geçen yıl 5 milyon TL oranında destek verilen projede bu yıl kaynak tutarı 15 milyon TL olarak belirlendi. Sivil toplum kuruluşlarına öncelik alanına göre proje başına 1. öncelik alanı için en az 50 bin TL, en fazla 75 bin TL ve 2. öncelik alanı için ise en az 300 bin TL, en fazla 500 bin TL tutarında mali destek verilecek. Hibe programı için proje başvuruları 16 Şubat tarihinde başlayıp, 16 Mart saat 23.59'da sona erecek.