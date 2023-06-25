Prostat hastalığı ile karıştırılıyor: Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine bile sebep olabilir

Üretra darlığı ameliyatını Kocaeli'de ilk kez ekibiyle birlikte yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özden Cebeci, "Türkiye'de bu komplike ameliyatı yapan çok az sayıda merkez var. Kocaeli Şehir Hastanesi de açıldığı günden beri üretra darlığı ameliyatlarının yapıldığı bir merkez haline geldi" dedi.

Daha çok yaşlı erkeklerde, özellikle prostat veya böbrek taşı ameliyatlarından sonra, gençlerde ise kaza gibi sebeplerle idrar kanalında darlık oluşabiliyor. Üretra darlığı denen bu rahatsızlık, zamanında müdahale edilmediği zaman böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına bile sebep olabiliyor. Uzmanlar; ani idrara sıkışma, idrarı tutamama, idrar yapma sırasında ağrı veya yanma hissi oluşması gibi görülen üretra darlığı belirtilerinin, genellikle prostat hastalığı ile karıştırıldığını, yanlış ve geç tanı yüzünden birçok hastanın ağrılı bir süreçle baş başa bırakıldığını ifade ediyor.

Kocaeli'de ilk

Kocaeli'de de ilk kez üretra darlığı ameliyatı, Şehir Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özden Cebeci ve ekibi tarafından başarılı şekilde gerçekleştirildi. Türkiye'de bu operasyonu gerçekleştiren sayılı doktorlardan biri olan Doç. Dr. Cebeci, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Hasta rahatlıkla idrarını yapamaz hale geliyor"

Üretranın, idrarın dışarı çıkmasını sağlayan organ olduğunu ifade eden Doç. Dr. Oğuz Özden Cebeci, "Üretra, kadınlarda 4-5 santim, erkeklerde de 18-20 santim uzunluğundadır. Üretra darlığının sebepleri çok fazladır. Bir kısmını hiç bilemiyoruz ama daha çok yaşlı erkeklerde, özellikle prostat veya böbrek taşı ameliyatlarından sonra idrar kanalının çeşitli sebeplerle travmatize olması sonrası lümenin çapının daralmasıyla oluşur. Normalde üretranın yani idrar kanalının çapı bir santimdir ama bu ameliyatlardan sonra enfeksiyon, kişinin taş düşürmesi gibi sebeplerle idrar kanalı bir santimden zaman zaman bir milimetreye kadar düşüyor ve hasta rahatlıkla idrarını yapamaz hale geliyor. Üretra darlığının sebebi cerrahi işlem geçirme, taş düşürme ve enfeksiyon gibi sebeplerle olabilir" dedi.

"Üretra darlığı prostat hastalığıyla karıştırılabiliyor"

Cebeci, üretra darlığının sıklıkla yaşlı erkeklerde görüldüğünü belirterek, "Kadınlarda da bu hastalık görülüyor. Kadınlarda üretra darlığı akla gelmediği için çoğu zaman tanısı ve tedavisi uzayabiliyor ama erkeklere daha sık görülüyor. Üretra darlığı çok sıklıkla prostat hastalığıyla karıştırılabiliyor, taş düşürmelerle karıştırılabiliyor. Önce tanısını koymamız lazım. Bunun tanısını koymak için çeşitli testler yapıyoruz. Çoğunlukla kapalı ameliyatla başlıyoruz ama bu genelde yüzde 50 başarı şansına sahip. Açık ameliyatta başarı şansı çok daha yüksek" diye konuştu.

"Her merkezde bu ameliyat yapılmıyor"

Üretra darlığı ameliyatlarının her merkezde yapılmadığının altını çizen Cebeci, "Teknik olarak biraz zor bir ameliyat. Fakat Avrupa Üroloji Kılavuzu 2 sene önce, 'İki kere kapalı ameliyat yapıldıktan sonra eğer nüksetmişse açık ameliyat yapın' dedi. Bunun için de biz üretra darlığının yapıldığı merkez sayısını artırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kocaeli Şehir Hastanesi üretra darlığı ameliyatlarının yapıldığı merkez haline geldi"

Doç. Dr. Oğuz Özden Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında üretra darlığı ameliyatlarının adı 'üretroplastidir'. Üretroplasti ameliyatlarının dünyada tarihi çok eski. Üretroplasti 1870 yılında ilk defa yapılmış ve 100 yıldır dünyanın çeşitli merkezlerinde yapılıyor. Türkiye'de de bu komplike ameliyatı yapan çok az sayıda merkez var. Kocaeli Şehir Hastanesi de açıldığı günden beri üretra darlığı ameliyatlarının yapıldığı bir merkez haline geldi. Üretra darlığı ameliyatı Kocaeli'de ilk defa yapılıyor. Yaşlılar, 'Ben artık yaşlandım. Böyle idrar yapmam lazım' diye düşünüyorlar ama aslında üretra darlığının tanısı çok zor değil. Sadece üroloji uzmanına başvurmaları yeterli. Tedavi süreci bazen komplike olabiliyor ama sonuç olarak üretra darlığı tedavisinde mühim olan hastanın hayat kalitesini arttırmak. Üretroplasti ameliyatı ürolojinin rekonstrüktif üroloji kısmına giriyor. Büyük üniversite merkezlerinde İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da var. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de seçilmiş noktalarda var ama sonuç olarak yoğun olarak yapıldığı birkaç merkez var. Kocaeli Şehir Hastanesi de bunlardan biri."

"Yeni üretra kanalı oluşturuyoruz"

Kapalı ameliyat yönteminde başarı şansının yüzde 50, açık ameliyatta ise bu oranın yüzde 85, 90'lara çıktığını söyleyen Cebeci, "Biz bu ameliyatta idrar kesesinden ama çoğunlukla dudak içinden doku parçası alıp üretraya yama yapıyoruz. Yani yeni üretra kanalı oluşturuyoruz. Bir nevi doku transferi yapıyoruz. Hastaların başvurma sıkıntısından veya diğer hastalıklarla karıştırıldığından dolayı belli bir insidans çalışması yok ama bu hastalar açıkçası kapalı ameliyatları çok sık olmuş oluyor. Mesela geçen hafta bir hastaya açık ameliyat yaptık. Daha önce 47 kere kapalı ameliyat olmuştu. Kapalı ameliyatlar tekrarlıyor. Biz o hastaya 48'inci ve inşallah son ameliyatını yaptık. Üretra darlığı insanın hayat kalitesini çok düşüren hastalıktır. Vatandaşlar bu tip bir hastalıktan şüphe ediyorsa üroloji kliniğine başvurması ve çok basit testleri yaptırtarak tanısını koydurması mümkün" dedi.

"Böbrek yetmezliğine sebep olabilir"

Üretra darlığının belirtilerini de anlatan Cebeci, "Üretra darlığı kadınlarda damlatma şeklinde idrar kaçırma olarak kendini gösterebilir. Erkeklerde çok sıklıkla prostat hastalığıyla karıştırılıyor. Yine aynı semptomları veriyor. Sık idrara çıkma, idrar yaptıktan sonra zorlanma, idrarına tam rahat yapamama gibi semptomlarla hastalar bize geliyor. Biz yaptığımız ayırıcı tanılarla doğru tanıyı koyabiliyoruz. Eğer ki hasta randımanlı idrar yapamazsa çok ileri dönemde idrar böbrekte birikerek, böbrek yetmezliğine sebep olabilir" diye konuştu.

12 yılı hastanelerde geçti

Tedavisi için İstanbul'dan gelen ve 6 ay önce ameliyat olan Volkan Serduman (56), "Üretra hastalığının belirtilerini 18-19 yaşından beri yaşamaya başladım ama bunun üretra darlığı hastalığının belirtileri olduğunu bilmiyordum. Bana üretra hastalığının tanısı 27-28 yaşında kondu. Çok sık idrara çıkma, idrarı çok uzak mesafeli gerçekleştirme gibi belirtiler vardı. Yaklaşık 20 senelik uzun bir yola girdim, bunun 12 senesi hastanelerde geçti. İstanbul'da defalarca ameliyat kararları alınmasına rağmen ne yazık ki ameliyatı gerçekleştiremedik. Kendi kendimize bulduğumuz günlük çözümlerle ilerlemeye çalıştık. 6 ay önce Kocaeli'de Oğuz hocanın yanında üretra darlığı ameliyatı oldum, yolun sonuna varmak üzereyim. Çok ufak tefek bazı şeylerimiz kaldı. İnşallah onu da çözeceğiz. Bunun sadece idrar yapamamakla da alakası yok. İleriki zamanlarda böbrekleriniz iflas edebiliyor. Böbrekler iflas ederse zaten vücut iflas ediyor" şeklinde konuştu.