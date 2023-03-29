Ramazan ayında tarih kokan geziler

Derince Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gez-Gör-Bil projesiyle Ramazan ayı boyunca günübirlik devam eden Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan gezileri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Derince Belediyesi'nin Gez-Gör-Bil projesiyle hayata geçirdiği geziler Ramazan ayı boyunca devam ediyor. Günü birlik olarak İstanbul'a giden ilçe sakinleri burada ilk olarak Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetleri ziyaret ediyor. Ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya Camii'ni ziyaret eden ilçe sakinleri sonrasında Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde oruçlarını açıyor. İftarın ardından Eyüp Sultan'a giden Derinceliler, teravih namazını eda edip Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra ilçeye geri dönüyor.