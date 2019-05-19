Ramazan ayında vatandaşlara 1 milyon 628 bin TL'lik yardım

41 kartlara 1 milyon 628 bin TL yükleyerek yardıma muhtaç aileleri sevindirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunan 41 Kart, Ramazan ayında da aileleri sevindirdi. 41 kart vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere 1 milyon 628 bin TL'lik yardım yapıldı. 41 Kart, ihtiyaç sahibi vatandaşların banka ile anlaşmalı yerlerden alışveriş yapmalarını sağlıyor. Bu sistem sayesinde yardımların sistemli, düzenli ve vatandaşı mağdur etmeden ulaştırılması gerçekleştiriliyor. Mağdur vatandaşlar 41 Kart ile anlaşmalı marketlerden banka kartı ile alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

41 Kart almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası'na SGK provizyon, fakirlik belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte başvuru alınıyor. Başvuru sonrasında uzman personeller tarafından ev ziyareti gerçekleştiriliyor. Eldeki veriler ‘Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu'na sunuluyor. Değerlendirme kurulunda, dosya görüşülerek vatandaşın yardıma ihtiyacı olup olmadığına, ihtiyacı varsa yardımın çeşidine ve miktarına karar veriliyor. Tüm bu süreçler boyunca vatandaşa bilgi mesajı gönderiliyor. Ayrıntılı bilgi Büyükşehir Belediyesi'nin 153 numaralı çağrı merkezinden alınabilir.