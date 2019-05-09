Ramazan gecelerinde çocuklar eğleniyor

İzmit'te her akşam Ramazan etkinlikleri düzenleniyor.

İzmit Ramazan Geceleriyle Gülümsüyor sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde özellikle çocuklar gönüllerince eğleniyorlar.

Doğukışa ve Cumhuriyet Çocuk Parkı'nda her akşam, diğer mahallelerde de belirlenen program çerçevesinde düzenlenen etkinlikler 2 Haziran tarihine kadar devam edecek. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Ramazan gecelerinde Karagöz Hacivat, Meddah, İbiş ile Ramazan geceleri, komedi dans çocukları, palyaço, Aşuk ile Maşuk, Pişekar ve Kavuklu, Nasrettin Hoca ile çocuk yarışmaları, orta oyun, Ramazan komedi skeçleri, çocuk tiyatrosu, aileler yarışıyor, komedi dans üçlüsü gibi etkinliklerin yanı sıra tasavvuf dinletisi ve Kur'an-ı kerim tilaveti de gerçekleştiriliyor. İzmit Belediyesi yetkilileri Ramazan etkinliklerinin 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirildiğini söylediler.