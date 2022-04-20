Ramazan'da ağızlar turşuyla tatlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Sahip olduğu yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren turşu, soğuk havalarda olduğu gibi Ramazan'da da sofraların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan turşu, iftar sofraları için yapılan alışverişlere de ekleniyor. En çok tercih edilen turşular arasında fasulye, lahana, kornişon, acı biber, pancar, sarımsak ve karnabahar yer alıyor. Sarımsağın 40, fasulyenin ise 30 liradan alıcı bulduğu tezgahlarda, diğer turşu çeşitleri ise 28 liradan satılıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dükkanı olan turşucu Eren Avcı, Ramazan ayında satışların arttığını söyledi. Avcı, "Turşu satışlarımız devam ediyor. Ramazan ayında turşu ve turşu suyu, kokusundan dolayı daha çok tercih ediliyor. Ramazan ayı biz turşucular için daha iyi. Eskiye göre turşuya talep daha az. Çocukluğunda büyüklerinin yanında turşu suyu içmeye alışmış gençler de geliyor. Turşu suyu içmeye daha çok yetişkin insanlar geliyor. Çocukluklarına ve gençliklerine götürdüğünü söylüyorlar" dedi.

"Artık neredeyse her çeşit biberden turşu yapılıyor"

Eskiye göre turşu çeşitlerinin arttığını söyleyen Avcı, "En çok lahana, kornişon, acı biber, pancar, sarımsak ve karnabahar turşuları tercih ediliyor. Çünkü eskiden sadece bunlar yapılıyordu. Şimdi çeşitler daha da çok arttı. Artık neredeyse her çeşit biberden turşu yapılıyor. Lahana, karnabahar ve pancar turşusu bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Aynı zamanda pancar turşusunun karaciğere ve kansızlığa çok faydası var. Kırmızı lahana turşusu ciğerdeki nikotini ve zifiri temizleyip kan akışını hızlandırır" ifadelerini kullandı.

"Gedelek köyünün turşusunun lezzeti suyundan gelir"

Turşu denince akla ilk Gedelek köyünün geldiğini belirten Avcı, "Biz turşularımızı, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek köyünde akan doğal kaynak suyundan yapıyoruz. İstanbul'dan Ankara'dan bu suyu almak için geliyorlar. Gedelek köyünün turşusunun lezzeti suyundan gelir. Gedelek köyü aynı zamanda turşu üzerine kurulmuş bir köy. Orada herkes geçimini turşuyla sağlıyor. Köyün suyunun güzel olmasından dolayı herkes turşu kurumu yapıyor" diye konuştu.