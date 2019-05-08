Ramazan'da gıda denetimlerine devam

Yıl boyunca gıda denetimlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayında da gıda denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ortaklaşa yürütülen denetimlerde ürünlerin tazeliği, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetleniyor. Zabıta ekipleri denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde, ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor.

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ekipler, denetlemelerde gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceliyorlar. Gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler ayrıca iş yerlerinin hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde bulunuyor. Eğitim-öğretim dönemimin başlamasından sonra okullardaki satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini de sık sık denetliyor. Denetimle tüm ilçelerde eğitim öğretim dönemi boyunca devam ediyor.