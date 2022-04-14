Refüje çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan yaralıları itfaiye çıkardı

Kocaeli'de refüje çarparak hurdaya dönen otomobile, arkasından gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 34 FU 8175 plakalı Opel marka otomobil refüje çarptı. T.S. yönetimindeki 43 RF 090 plakalı otomobil de çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 FS 8175 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada F.S. ve otomobilde bulunan Ş.S. ile 43 RF 090 plakalı otomobilde bulunan N.S. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 34 FU 8175 plakalı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 3 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.