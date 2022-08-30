Ressamların fırçasından ‘Milli Mücadele' ruhu İzmitlilerle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Zaferin 100. Yılında Yağlı Boya Sergisini" İzmitlilerle buluşturdu.

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını bu yıl da dolu dolu kutluyor. Bu çerçevede Milli Mücadele ruhunu sanat ile anlatan "Zaferin 100. Yılında Yağlı Boya Sergisi" Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Sanat Evi Derneği Başkanı Ayşe İlter ve dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılıştan önce konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Milli Mücadele dönemindeki o zorlu yılları bize sanatla anlatan, Zaferin 100. Yılında Yağlı Boya Sergisine hepiniz hoş geldiniz. Ben de heyecanla görmek için sabırsızlanıyorum. Bütün İzmitlileri bu güzel sergiyi görmeye, gezmeye, o yılları bir kez daha hissetmeye davet ediyorum. Sanat, bir millet için vazgeçilmez bir unsurdur. Milleti millet yapan tüm değerleri bünyesinde toplar, yoğurur ve milli bilincin oluşmasına yardımcı olur. Ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' derken aslında çok değerli bir söz söylemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda sanatçılar, Milli Mücadele ruhunu genç kuşaklara aktararak ölümsüzleştirdi. Günümüzde de bu çalışmaların sanat bağlamında sürdürülmesi, genç kuşaklarda tarih bilincinin ve vatan sevgisinin oluşmasına vesile oluyor. Zafer Bayramı'mızı bir kez daha kutluyor başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanları uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımızı gazilerimizi bir kez daha huzurunuzda saygı ve minnetle anıyorum" dedi.