Restoran bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın bacasının tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan restoranın baca kısmının tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yükselen dumanları gören restorandaki çalışanlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.