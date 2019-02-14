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Restoranda doğal gaz patlaması iş yeri sahibini hastanelik etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında meydana gelen doğal gaz patlamasında iş yeri sahibi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında meydana gelen doğal gaz patlamasında iş yeri sahibi yaralandı.



Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut C. (24) isimli bir vatandaşa ait lahmacun salonunun mutfak kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan iş yeri sahibi Aykut C., koşarak dışarı çıktı.


Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Aykut C. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Aykut C. tedavi altına alınırken, ekipler tarafından olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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