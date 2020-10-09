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Restoranın baca kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir restoranın baca kısmında yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Restoran çalışanları da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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