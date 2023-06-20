İhlas Haber Ajansı

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Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.


Olay, Yenimahalle Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Restoranın bacasında çıkan yangının ardından çalışanlar ve müşteriler panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Elinde yanıklar oluşan bir çalışan ise ambulansta tedavi edildi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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