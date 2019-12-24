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Riskli derede korkuluk önlemi

Körfez Belediyesi tarafından Hacı Osman Mahallesi’nde insanlar için tehlike oluşturan derenin etrafı korkulukla kapatıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Hacı Osman Mahallesi'nde insanlar için tehlike oluşturan derenin etrafı korkulukla kapatıldı.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentte ihtiyaç duyulan, risk taşıyan derelerde korkuluk ve montaj çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan ve tehlikeye yol açan Dam Deresinde, çocukların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla dere etrafına çit, korkuluk çalışması gerçekleştirdi. Yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden ekipler, daha önce korkuluk demiri olup da zamanla eskiyen ve deforme olan korkulukların da yenileneceğini belirtti.

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