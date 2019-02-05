Rıza Bey Konağı yenileniyor

Derince'nin Tahtalı Mahallesi'de bulunan 130 yıllık Beş Divanlı Rıza Bey Konağı'nın rekonstrüksiyon çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Marmara Depremi'nde hasar gören Beşdivanlı Rıza Bey Konağı'nın mülk sahipleriyle görüşen ve kamu yararına kullanılması üzere bedelsiz olarak bağışlanmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konağı aslına uygun olarak yeniden inşa ediyor. Rekonstrüksiyon çalışmaları hızla süren konağın dış cephesi tamamlanırken iç kısımda yapılan çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince İlçesi, Tahtalı Mahallesi'nde bulunan Beş Divanlı Rıza Bey Konağı'nı aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın tespit ve talebiyle, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.03.2011 tarih 10 bin 876 sayılı kararıyla koruma altına alınarak, 2'nci derece tarihi yapı olarak tescillenen yapı rekonstrüksiyon projesiyle günümüze kazandırılıyor. Çalışmalar başlamadan önce inceleme yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 2 katlı konağın temelinin güçsüz olduğunu ve birinci katın da yıkılmak üzere olduğunu Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdi. Bu süreçten sonra konağın daha sağlıklı olabilmesi için rekonstrüksiyon çalışması yapılması uygun görüldü.

Çalışmalara hızla başlayan ekipler, konağın dış cephe işlerini tamamladı ve iç kısımdaki detaylı işlere yoğunlaştı. Marmara Depremi ve tabiat şartları nedeniyle zamanla metruk duruma gelen konak, Büyükşehir Belediyesi tarafından, rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon projeleri, statik raporları hazırlandı. Büyükşehir ayrıca, kalem işi süsleme konusunda uzman olan koruma uzmanlarıyla da iş birliği yaparak konağın günümüze ulaşabilen kalem işleri çizimlerini yaptırdı ve mulajlarını da aldırarak uygun bir ortamda muhafaza edilmelerini sağladı. Diğer yandan da konağın yöresel taş malzeme kullanılarak yapılan inşa kitabesi de rekontrüksiyon sürecinde değerlendirilmek üzere koruma altına alındı.