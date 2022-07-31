Roman çiftler toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

Kocaeli'de renkli ve eğlenceli anlara sahne olan düğün konvoyunun ardından nikah masasına oturan 36 Roman çiftin nikahları kıyıldı.

Gelin ve damatlar, nikah töreni öncesinde, Kocaeli Fuar Alanı önünden klasik araçlara binerek, zabıta eşliğinde şehir turu yaptı. Ardından toplu nikahın kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi önüne geçildi. Temsili olarak Nermin ve Evren Kırlangıç çiftinin nikahı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından kıyıldı. Başkan Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir diğer nikah memurları Nermin ve Evren çiftinin nikahının temsili olarak kıyılmasının ardından masaları tek tek gezerek diğer çiftlerin nikahını kıydı, aile cüzdanlarını gelinlere teslim etti. Aynı zamanda gelinlere altın da takdim edildi.

“Sizlerin güzel bir yuva kurması bizim en büyük mutluluğumuz”

Nikah işlemi sonrası açıklama yapan Tahir Büyükakın, “Sizin mutluluğunuza şahit olmak bizler için şüphesiz en büyük mutluluk. Aile kurumu bir milleti güçlü yapan unsurlardan bir tanesi onun için bugün çok güzel bir törenle bir aradayız. Sizlerin evlenmesi güzel bir yuva kurması bizim en büyük mutluluğumuz. Allah sizleri bugün olduğu gibi hayatınızın diğer günlerinde de hep mutlu etsin. Yuvalarınız yavrularınızla şenlesin, vatanına milletine bayrağına devletine dinine milli değerlerine saygılı güzel ve hayırlı evlatlar nasip etsin” dedi.

Nermin Kuruağaç ile hayatını birleştiren Evren Kırlangıç, ”Burada olmaktan çok mutluyum. Emeği geçen tüm başkanlarıma ve Tahir Büyükakın'a teşekkür ederim" dedi. Nermin Kuruağaç'ta heyecanlı olduğunu söyleyerek “Herkese teşekkür ediyorum iyi ki burada olduk, çok mutluyum” diye konuştu.