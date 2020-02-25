Roman Korosu, Cumhurbaşkanı için çalacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Roman Keman ve İlahi Korosu, Ankara'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı ‘Bin Bir Çift Bin Bir Yuva' toplu nikah töreninde sahne alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Roman Keman ve İlahi Korosu önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ankara'da düzenlenecek “Bin Bir Çift Bin Bir Yuva” toplu nikah töreninde sahne alacak. Düzenlenecek konser için hazırlıklarını sürdüren Roman Keman ve İlahi Korosu, batı müziği ile Türk müziğinin harmanlandığı bir repertuvarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve organizasyona katılacak binlerce kişi için performanslarını sergileyecek.

2013 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Roman Keman ve İlahi Korosu'nda 10 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 25 kişi bulunuyor. Keman korosunun şefliğini Alpaslan Uygur, İlahi korosunun şefliğini ise Musa Şirin üstlenirken yaylı gurubunda 21 keman, bir çello bir viyola ve 5 ritim enstrümanı yer alıyor. Koro, 9-19 yaş gurubunda çocuklardan oluşuyor. Koro çalışmalarını, Leyla Atakan Kültür Merkezi Konservatuvarı'nda yapan Roman Korosu'nun tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.