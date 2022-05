Romanların hayatını konu alan belgesel filmi ödül aldı

Kocaeli'de romanların hayatının konu alındığı ve tamamen mahalle sakilerinin rol aldığı 'Kovan' isimli belgesel filmi yurt dışında en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

İzmit Serdar Mahallesi'nde çekimleri gerçekleştirilen Gökçin Dokumacı tarafından yönetilen "Kovan" isimli belgesel film, Üsküp'te düzenlenen “20. International Golden Wheel Film Festivali'nde “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görüldü. Tamamen mahalle sakinlerinin rol aldığı Kovan filmi daha önce de Slovakya'da düzenlenen 21. Golden Beggar International Film Festivali çerçevesinde Ukrayna'nın Uzghorod kentinde gösterime girmişti. 26-30 Nisan tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen festivale resmi davetli olarak katılan Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği, ödül alan diğer yönetmen ve yapımcıların katıldığı panelde devam eden film prodüksiyonları ve AND'nin düzenlediği film festivalleri hakkında bilgi verdi. Üsküp Cinemateque salonunda düzenlenen 20. International Golden Wheel Film Festivali” ödül töreninde “En İyi Yönetmen” ödülünü AND Başkanı Akın Ülkü Sevinç Golden Wheel Film Festival Başkanı Zoran Dimov'dan aldı.

8 ay içinde 8 ödül

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği(AND) son 8 ay içinde dernek prodüksiyonu filmlerle dördüncü ödülünü kazanmış oldu. AND, “H²O” isimli deneysel filmiyle “İGSAŞ Film Festivali'nde jüri özel ödülü, “Nergis” isimli belgesel filmiyle Frankfurt'ta düzenlenen “6. Golden Tree Documentary Film Festivali'nde resmi seçki kazanmıştı. AND ayrıca, kazananların önümüzdeki hafta açıklanacağı, dernek prodüksiyonu pandemi temalı “Invisible” isimli deneysel filmleri Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'un da jüri üyeleri arasında olduğu “Health For All Film Festivali'nde bin 27 film arasında finalist olmuştu.