Ruhsatsız işyerlerine son uyarı

Denetimlerin son hızla devam ettiği belirten İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, “ Şehrin dört bir yanında denetimlerimiz devam ediyor. Yaptığımız denetimlerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen işyerleri ruhsat alıncaya kadar ticaretten men ediliyor. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak çok da zor değil. Kurallara uygun olduktan sonra belediye olarak vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterip cezalı duruma düşüp, ticaretten men edilmenin maddi kaybı ruhsat almaktan daha ağır” dedi. Ergin, 1 Ocak'tan sonra ruhsat harçlarında artış olacağını bu sebepten vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar acele etsinler” dedi.

İzmit'te halen 8 bin 200'e yakın ruhsatlı işyeri bulunuyor.