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Ruhsatsız otele fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli’nin izmit ilçesinde ruhsatsız bir otelde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 7’si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin izmit ilçesinde ruhsatsız bir otelde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 7'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ruhsatsız bir otelde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında ruhsatsız olduğu ve fuhuşa aracılık yaptırıldığı öğrenilen otele operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık ettiği belirlenen otel sahibi T.A. (46) ile otel çalışanı K.T. (33), M.Ç. (34) ve fuhuş yaptıkları belirlenen 5 kadın yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyon sırasında otelde bulunan 10 müşterinin ifadesi alınırken, gözaltına alınan T.A., K.T., M.Ç. ve fuhuş yapan 5 kadın Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 5 kadın serbest bırakılırken, otel sahibi T.A. ve K.T., M.Ç. isimli kadınlar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Ruhsatsız olduğu ve fuhuş yapılmasına aracılık edildiği tespit edilen otelin mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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