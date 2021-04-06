Ruşen Hakkı şiir yarışmasının kazananı belli oldu

Kent hafızasına kazınan, Türk edebiyatının ve şiirinin önemli isimlerinden merhum gazeteci-yazar-şair Ruşen Hakkı'yı unutmayan İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği Ruşen Hakkı Şiir Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı. 104 başvuru arasından 4 kişinin dereceye girdiği ve üç kişinin mansiyon ödülüne layık görüldüğü yarışmanın kazananı ‘'Sus Şarkıları'' adlı eseriyle Özlem Turan Dertsiz oldu. Ruşen Hakkı'nın ölüm yıldönümünde düzenlenmesi planlanan yarışmanın ödül töreni, pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sebebiyle 12 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Ruşen Hakkı Şiir Yarışması'na katılan eserleri jüri üyeleri; şair-yazar Fatma Türk Kuşkaya, gazeteci-şair-yazar Ruhan Odabaş, Türkiye Pen İkinci Başkanı şair-yazar Halil İbrahim Özcan, şair-yazar Çiğdem Sezer ve şair-yazar İhsan Topçu değerlendirdi. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin ve seçici kurul özel ödülü kazanan 3 kişiye de biner TL ödül belirlendi.