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Rüzgar binanın duvarını yıktı, faciadan dönüldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın duvarı park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın duvarı park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan kuvvetli nedeni ile mahallede bulunan bir binanın çatı kısmındaki duvar yıkıldı. Duvardan düşen tuğlalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Yıkılan duvarın altında kalan otomobilde maddi hasar oluşurken, olay sırasında sokakta geçen yayanın olmaması olası bir faciayı önledi.


Öte yandan, Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı da kuvvetli rüzgarın etkisi ille uçtu. İhbarlar üzerine bölgede itfaiye ekibi çalışma yaparak güvenlik önlemi aldı.

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