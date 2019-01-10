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Rüzgarda kayan çatı bacayı yıkınca yangın çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çatısında meydana gelen kayma sonrası bacası yıkılan evde çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çatısında meydana gelen kayma sonrası bacası yıkılan evde çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olay İzmit Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak üzerindeki Hüseyin Yorgun'a ait tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun rüzgar nedeniyle tek katlı evin çatısında kayma meydana geldi. Kayma sonrasında bacası yıkılan evin çatısında yanma meydana geldi. Çatıda bulunan saman ve ahşap malzemelerin tutuştuğunu gören ev sahipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın bitişikteki ahır kısmına sıçramadan söndürüldü. Evde maddi hasara yol açan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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