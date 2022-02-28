Sabah namazı buluşmaları 44 Evler Cami'nde devam etti

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namaz buluşmaları, Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan 44 Evler Cami'nde devam etti.

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namazı buluşmaları sürüyor. Her hafta farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan 44 Evler Cami oldu. Programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. Kılınan sabah namazının ardından sohbetler ve dualar ile devam eden programda, vatandaşların talep ve önerileri de dinlendi.