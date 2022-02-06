Sabah namazı buluşmaları Murat Evler Camisi'nde devam etti

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namaz buluşmaları, Murat Evler Camisi'nde devam etti.

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namazı buluşmaları sürüyor. Her hafta sonu farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez İbni Sina Mahallesi'nde yer alan Murat Evler Cami oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil'in katılımıyla gerçekleşen sabah namazı buluşması meclis üyeleri, muhtarlar, din görevlileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kılınan sabah namazı ile birlikte sohbetler ve dualar ile devam eden programda, ayrıca ara tatilde namazlara ailesiyle birlikte katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.