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Sabiha Gökçen'deki Ulaşımpark bilet satış noktası yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UlaşımPark, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki bilet satış noktasını yeni yerine taşıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UlaşımPark, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bilet satış noktasını yeni yerine taşıdı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmit ve Gebze gelmek isteyen vatandaşların “Kocaeli Kartları”na dolum yapabildiği bilet satış noktasını yeni yeri olan şehirlerarası ulaşım bölümüne taşıdı. Seyahat etmek isteyen vatandaşlara kart satışı, kart dolum ve tek kullanımlık bilet satışı yapan UlaşımPark'ın yeni satış noktası da vatandaşlar tarafından kolayca bulunabilecek.


Sabiha Gökçen Havalimanından İzmit ve Gebze'ye seyahat etmek isteyen vatandaşların beğenerek kullandığı hat 250 ve 250G yolculara misafir odaklı hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşların havalimanından hızlı ve konforlu şekilde Kocaeli'ye ulaşmasını sağlayan UlaşımPark, ortalama 30 ila 60 dakikada bir sefer yapıyor.

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