Saç tıraşını beğenmeyip berber kalfasını ve arkadaşını bıçakladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde berberde yaptırdığı tıraşı beğenmeyen şahıs, tartıştığı berber kalfasını ve arkadaşını bıçakladı. Saldırganın kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki berberde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saldırgan daha önce 2-3 kez gittiği berbere tıraş olmaya gitti. Tıraş sonrasında saçını ve çırak tarafından çekilen fönü beğenmeyen şahıs, berber Hakan K.'ya ve ikinci fönü çeken berber kalfası Ramazan M.'ye (21) tepki gösterdi. İkinci kez çekilen fönü de beğenmeyen şahıs, küfürler ederek dükkandan çıktı. Pasaj içinde küfür etmeye devam eden şahsa tepki gösteren Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç. (17), şahsı küfür etmemesi için uyardı. Tartışmasın büyümesi üzerine bıçağını çeken şahıs, Ramazan M.'yi belinden, Oğuzhan Ç.'yi ise ellerinden bıçakla yaralayarak hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören pasajdaki diğer esnaflar şahsın peşinden bir süre koşsa da yakalayamazken, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganın 2 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçma anı ise pasajdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirlenemeyen saldırganın pasajdan koşarak çıktığı ve olayı gören esnafın kendisini kovaladığı görülüyor.