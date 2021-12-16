İhlas Haber Ajansı

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Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi tutuklandı

Kocaeli’de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Ç.E.H.'nin PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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