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Şafak vaktinde derneğe kumar baskını

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarında bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalan 23 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarında bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalan 23 kişiye para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Darıca'da bir dernekte masa oyunları ve kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Sabah 05.00 sıralarında polis ekiplerince düzenlenen baskında dernek içinde 23 şahıs, kumar oynarken yakalandı. Pandemi kurallarını yok sayan 23 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden para cezası kesildi.

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