Sağanak yağış sanayi merkezi Dilovası'nu su altında bıraktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sularının kapladığı D-100 karayolunu iki yönlü trafiğe kapandı. Araçlar ilçe merkezine yönlendiriliyor.

Kocaeli'nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası'nda etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile D-100 karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D-100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı. Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yolda trafik ilçe merkezine yönlendirilerek ara sokaklardan yeniden D-100'e bağlanması sağlanıyor. Yağış nedeniyle tamamen su ile kaplanan yolda ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.