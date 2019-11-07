Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren baba tutuklandı

Kocaeli'de 2008 yılında sağır ve dilsiz oğlunu öldüren ve 11 yıl sonra cinayetin aydınlatılması ile gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Aralık 2008 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsizce yatan bir şahsı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yol kenarındaki şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan cesedin sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem (41)'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Yapılan soruşturmada ise cinayetin faili bulunamadı.

Yaşanan olaydan 11 yıl sonra, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 yıl önce Erdem'in öldürüldüğü cinayetin aydınlatılması için, dosyayı tekrar açtı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, o dönemde verilen ifadeleri tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Erdem'in babası N.E.'nin ifadelerinde çelişkiler olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında ekipler, N.E.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı Ayvalık'taki evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda N.E. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.E.'nin ifadesinde olay günü, Gölcük ilçesinde bir otomotiv fabrikasında çalışan oğlunu Kocaeli'ye getirirken, araçta aralarında kiraladığı araç sebebi ile tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi sonrasında oğlunu evinin önünde vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Oğlunu daha sonra yol kenarına attığını söylediği öğrenilen N.E.'nin olayı 11 yıl boyunca eşi başta olmak üzere herkesten sakladığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.E., Karamürsel Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.