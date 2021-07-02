Sağlık çalışanları yangın tüpleri ile yanan ormanı söndürmeye koştu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, hastanede görev yaparken durumu fark eden sağlık çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Dilovası'nda bulunan bir ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası Devlet Hastanesi bitişiğinde bulunan ormanlık alanda kuru otların tutuşması neticesinde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören Dilovası Devlet Hastanesi sağlık çalışanları ve idari personel, yangın tüplerini alarak yanan alana koştu. Ellerindeki yangın tüpleri ile alevlere müdahale eden sağlık çalışanları, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sağlık çalışanlarının ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan alanda soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.