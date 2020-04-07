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Sağlık çalışanlarına kahvaltı yardımı

Kocaeli’de üretim yapan börek firması, korona virüs nedeniyle uzun saatler çalışan ve risk altında olan sağlık çalışanlarına kamyon dolusu kahvaltı malzemesi ikram etti.

Kocaeli'de üretim yapan börek firması, korona virüs nedeniyle uzun saatler çalışan ve risk altında olan sağlık çalışanlarına kamyon dolusu kahvaltı malzemesi ikram etti.


Dünya'da ve Türkiye'de ölümlere neden olan korona virüs nedeniyle en büyük risk altında olan sağlık çalışanlarına, kahvaltı malzemesi ikramı yapıldı. Kocaeli'de börek üretimi yapan bir firma, ilde bulunan 3 hastaneye kahvaltı malzemesi yardımında bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanlarına sabah saatlerinde toplam 900 adet kahvaltı verildi.


Konu hakkında konuşan firma sorumlusu Serhat Kesat, “Korona virüs sebebiyle zor günler geçirmekteyiz. En büyük yükün ağırlığını sağlık çalışanlarımız almakta. Biz de bir nebze olsun destek olmak istediğimiz için böyle bir proje gerçekleştirdik. İnşallah devamını da yapmak istiyoruz. Bugün simit, peynir ve meyve suyu olarak destek olduk. 600 Derince Hastanemize, 100 tane Körfez, 200 tane de Seka Devlet Hastanesi'ne teslim ettik” dedi.

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