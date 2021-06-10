Sağlık çalışanlarına motivasyon veren maçta dostluk rüzgarı

Sağlık çalışanları için motivasyon amaçlı bu yıl ikincisi düzenlenen ‘'Şifa Veren Ele Vefa” organizasyonunda oynanan futbol müsabakası beraberlikle sonuçlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda bulunan sağlık çalışanlarına motivasyon amaçlı bu yıl ikincisi düzenlenen Şifa Veren Ele Vefa organizasyonunu tekrarladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Vinsan Doğal Çim Futbol Sahası'nda organize edilen futbol etkinliğinde Kocaeli'nde görev yapan sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve Kocaelispor'un efsane futbolcuları centilmence maç yaptı. Oldukça renkli geçen organizasyonda dostluk rüzgarları esti.

Karşılaşmanın hakemliğini İlayda Çetiner, Arzu Görgün ve Melisa Yağbasan yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, TFF MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Dr. Hasan Aydınlık, Daire başkanları Şemsettin Yıldırım, Dr. Ebubekir Ardıç, Numan Balaban, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Dervişoğlu, Kocaelispor'un efsane futbolcularından Kaan Dobra, Ramis Soydaş, Nuri Çolak, Fevzi Açıkgöz, Haydar Koç, Cem Sinan Vergül, Mustafa Serdar, Metin Özkan, gibi efsane isimler katıldı. İki takımın mücadelesi centilmence geçerken karşılaşma 6-6'lık skorla sonuçlandı, dostluk kazandı.

Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, pandemi sürecinde Türkiye'nin sağlık ordusunun virüse karşı verdiği mücadelede alkışlanacak bir başarı elde etiğini ifade ederken Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıkçıları çok önemsediklerini söyledi. Başkan Büyükakın, ‘'Yaklaşık iki yıllık dönemde virüse karşı savaşan sağlık personelimizin fedakârca, insanüstü bir gayretle verdiği mücadeleyi gördük. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz de bu tarz etkinliklerle onlara destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Gösteri maçına katılan Kocaelispor'un efsane isimleri ve sağlık çalışanları, maçla alakalı duygularını paylaştı. Kocaelispor'un efsane isimlerinden Kaan Dobra bu tarz bir organizasyona katılmaktan son derece memnun olduğunu belirterek, özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek vermenin bir görev olduğunu aktardı. Sağlık çalışanları ise pandeminin başından beri Büyükşehir Belediyesi'nin kendileriyle çok ilgili olduğunu söyleyerek Başkan Büyükakın'a teşekkür ettiler.