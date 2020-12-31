Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmeti tarihi uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgının ilk günlerinden beri sağlık çalışanlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bir kahraman gibi vatandaşlara hizmet veren sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımları 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın alınan kararı yayınladığı sosyal medyadaki mesajıyla duyurdu. Başkan Büyükakın mesajında, “2020'nin kahramanları sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşımı 31 Mart 2021'e kadar uzatıyoruz” ifadelerine yer verdi.