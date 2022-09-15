Sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak projenin çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeniköy bölgesinde bulunan termal suyun olduğu alanda termal tesis yapmak için 28 Temmuz'da ihaleye çıkmıştı. Sonuç ilanı yayınlanan ihalede, sözleşmenin imzalanarak termal tesis yapımı için çalışma başlatıldı. Termal tesis yapım işi çerçevesinde bölgede hafriyat kaldırılmaya başlandı. 480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak.