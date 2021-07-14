Sağlıkçılar 15 Temmuz'da aşılama için meydanlarda olacak

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kurulan stantlarda Covid-19 aşılaması yapılacak.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, sağlık ekiplerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde görev başında olacaklarını ve kurulan stantlar ile vatandaşlara çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulacağını bildirdi. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olarak kamu ve özel hastanelerde gece saat 24.00'ekadar aşılama hizmeti verildiğini ifade eden Pehlevan “Aile sağlığı merkezlerimizde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mobil sağlık ekiplerimiz ise kentin en işlek noktalarına ve alışveriş merkezlerine kurdukları stantlarla aşılama çalışmalarına devam ediyorlar. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde de aşılama çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız en kısa sürede aşılarını yaptırmaları ve pandemiyle mücadeleye destek sağlamaları. Bunun yanı sıra rehavete kapılmadan tedbirlere uymaları önem arz etmektedir” dedi.