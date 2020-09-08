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Sağlıkçılardan Başkan Şayir'e teşekkür plaketi

Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Dr. Ömer Naci Yılmaz ve hastane yönetimi, pandemi sürecinde kendilerine sağladığı katkılardan dolayı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e teşekkür plaketi takdim etti.


Dr. Ömer Naci Yılmaz, hastane yönetimi ve İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Polat, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Dr. Ömer Naci Yılmaz, ve beraberindeki heyet, korona virüs ile mücadele sürecinde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibinin gösterdiği koordineli çalışma ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kendilerine plaket takdim etti.


Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şayir, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Dilovası Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ve huzuru için elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalıştık. Tabi bu zorlu süreçte sağlık personelimizin canları pahasına mücadelesi hepimizi gururlandırdı. Fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza destek olmak insani görevimizdi. Bu süreçte bir nebze de olsa yanlarında olup destek sağlayabildiysek ne mutlu bize. Başhekimimiz, İlçe Sağlık Gurup Başkanımız ve sağlık personeli arkadaşlarımız tarafından verilen bu plaketi pandemi sürecinde kurallara riayet eden tüm halkımız adına alıyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.

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