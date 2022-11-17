Sağlıkçıların zamanla yarışı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren vatandaş için sağlık ekipleri adeta zamanla yarıştı. Bilinci kapalı hastaneye yetiştirilen hastanın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Fatihoğlu isimli vatandaş, yolda yürüdüğü esnada aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Fatihoğlu'na ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, ölümle burun buruna gelen vatandaşa kalp masajı yapmaya başladı. Bilinci kapalı hasta, yine kalp masajı yapılarak sedyeye alındı ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tevfik Fatihoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Oturur gibi yaptı ve sağ tarafına düştü"

Olayı gören simitçi Cahit Çağlayan, "Arkadaşın elinde pet bardak vardı, su içiyordu. Oturur gibi yaptı ve sağ tarafına düştü. Ben yürüyen vatandaşları çevirdim, 'Yardımcı olalım' dedim. Vatandaşlar yardımcı olmaya çalıştılar ama bir şey yapamadılar. Polis arkadaş geldi, sağ olsun fenalaşan kişinin kafasını tuttu, ambulans çağrıldı. Bir bayan geldi, hemşire miydi, sağlıkçı mıydı bilmiyorum. Bayan hastayı yüz üstü yatırdı, kalp masajı yapmaya başladı. Çok şaşırdım. Adamın kalp krizi geçireceğini düşünmemiştim" dedi.